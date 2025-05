Equipe de France : La terrible blessure qui l’oblige à dire stop

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis 2019, Benoît Trémoulinas n'a pas su se relever d'une terrible blessure au genou qui l'avait frappé juste avant l'Euro 2016 organisé en France. L'arrière gauche a été contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de la douleur. Au cours d'un documentaire, l'ancien joueur a évoqué ses regrets.

Le 5 mai 2016 , Benoît Trémoulina s était victime d’une rupture du ménisque externe du genou gauche. Il ne s’en est jamais relevé. Incapable de se remettre de cette blessure, l’arrière gauche annonçait sa retraite quelques mois plus tard.

« C’est une usure mentale de te dire que t’as tout le temps mal. Tu te dis ‘Allez, on oublie la douleur, on va penser positif’, mais en fait tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu’à chaque fois que tu marches la douleur te le rappelle, donc c’est terrible. C’était vraiment dur » a confié Trémoulinas.

Il révèle des contacts avec Deschamps

Les regrets sont énormes, surtout qu’il aurait pu participer à l’Euro 2016 avec l’équipe de France. « Je pense que je devais faire l’Euro 2016 parce que cette année-là le coach Deschamps m’appelait souvent. Donc oui, il y a beaucoup de regrets, surtout par rapport à l’âge. Franchement, si ça m’était arrivé à 33 ou 34 ans, tu te dis que ça peut passer. Mais à 30 ans et demi j’étais au summum de ma carrière, avec un genou en bois (rires), et j’arrive quand même à faire des performances plus qu’honorables » a-t-il confié lors du documentaire A Corps Perdu diffusé sur La Chaîne L’Equipe.