«On ne va pas pleurer», l’Algérie répond cash à Cherki

Entre la France, l'Italie et l'Algérie, Rayan Cherki a fait son choix. Le joueur de l'OL a été convoqué par Didier Deschamps pour participer à la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne. Une décision sur laquelle est revenue la Fédération algérienne de football. Contactée, une source a évoqué l'état d'esprit de l'instance.

La réaction de l'Algérie

Chez les Fennecs, la déception est grande. Beaucoup pensaient que Cherki choisirait l’Algérie. Ce samedi, le média TSA a contacté une source de l’instance fédérale. « Il s’agit d’un non-évènement » assure cette source. « La fédération a fait le nécessaire, sans plus. Elle n’est pas dans une logique de supplier un joueur de venir porter le maillot algérien. Il a fait son choix, on le respecte et ça s’arrête là. Il n’y a pas de déception du tout. La FAF ne va pas pleurer la décision d’un joueur de jouer pour la France. S’il vient, tant mieux, s’il ne vient pas, grand bien lui fasse. On ne va pas pleurer » a-t-elle lâché.