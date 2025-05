Rayan Cherki : Le changement très attendu est arrivé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, Didier Deschamps a révélé sa liste des joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des nations et le sélectionneur a fini par céder : Rayan Cherki sera bien de la partie. Le Lyonnais était à la recherche de cette première convocation depuis un moment et ses récents efforts à l'OL ont fini par être récompensés, lui qui affiche un nouveau visage ces derniers mois.

Réputé pour son tempérament sulfureux et son profil atypique, Rayan Cherki ne fait pas l'unanimité depuis le début de sa carrière. Mais sa saison à l'OL montre qu'à 21 ans, il est peut-être prêt pour faire ses débuts en Equipe de France. Pour Sonny Anderson, c'est ce changement dans sa manière de jouer qui lui permet d'être appelé par Didier Deschamps.

Cherki, des efforts attendus Le joueur formé à l'OL n'a jamais caché qu'il voulait faire ses débuts en sélection et il a tout fait pour mettre la pression sur Didier Deschamps en se montrant proche de l'Algérie notamment. « Il a changé sa façon de jouer. Le Rayan Cherki d’avant, il avait tendance à éliminer et faire un crochet, il a compris que juste faire le jeu pour lui, ça n’allait pas marcher. Il fait un travail pour l’équipe, pour être efficace » ajoute Sonny Anderson, ancienne légende l'OL, dans Téléfoot.