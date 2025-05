Deschamps - Algérie : Décision explosive annoncée ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rayan Cherki a donc choisi la France. Auteur d'une saison prometteuse à l'OL, le milieu offensif a été convoqué par Didier Deschamps pour participer à la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagnol. Ancien député européen, Karim Zeribi espère que le sélectionneur dispose d'un véritable projet pour le joueur, qui aurait pu donner son accord à l'Algérie.

Éligible à la sélection algérienne et italienne, Rayan Cherki a donc répondu favorablement à l’appel de Didier Deschamps . Le joueur de l’ OL défendra donc les couleurs de l ’équipe de France, ce qui inquiète quelque peu Karim Zeribi. Le débuté espère que cette convocation n’a pas été motivée par des raisons autres que sportives.

Cherki convoqué pour l'éloigner de l'Algérie ?

« J’espère que Didier Deschamps le prend en plus non pas pour qu’il n’aille pas en équipe nationale d’Algérie, parce qu’il y a aussi ce paramètre. Il peut effectivement prendre Cherki et le mettre sur le banc pour que ce dernier ne choisisse pas l’équipe nationale d’Algérie » a lâché Zeribi.