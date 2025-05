OM : Recalé par Cherki, il balance !

Le 5 juin prochain contre l’Espagne, Rayan Cherki aura peut-être l’occasion de faire ses débuts avec l’équipe de France A, contre l’Espagne, en demi-finale de la Ligue des nations. Le milieu offensif a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps et il n’évoluera donc pas pour l’Algérie, malgré les appels du pied de l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri.

Mercredi dernier, Didier Deschamps était présent face à la presse pour annoncer la liste des joueurs retenus pour le Final Four de la Ligue des nations . Les Bleus défieront l’ Espagne en demi-finale puis l’ Allemagne ou le Portugal s’il y a victoire contre les coéquipiers de Lamine Yamal . Pour l’occasion, le sélectionneur français a décidé de faire appel à deux petits nouveaux : Rayan Cherki et Pierre Kalulu .

Gouiri voulait que Cherki le rejoigne

Rayan Cherki a donc opté pour l’équipe de France, au grand dam d’Amine Gouiri. Dernièrement, interrogé par L’Équipe, l’attaquant de l’OM avait invité le milieu offensif de l’OL ainsi que Maghnes Akliouche à le rejoindre en équipe d’Algérie. « Si j'ai un message pour eux ? (Rires) C'est leur choix. Ils sont les bienvenus, mais il ne faut pas trop qu'ils tardent à faire leur choix. Un groupe est en train de se construire. Les joueurs ont un ego, un orgueil, le coach fait ses choix aussi, nous, on a fait toutes les qualifications pour la CAN et le Mondial. C'est dur de gagner pour se qualifier. Donc si des nouveaux arrivent comme ça, une fois qu'on est qualifiés - car on n'est pas encore qualifiés - je pense que certains joueurs ne vont pas l'accepter. Même le coach, je ne pense pas qu'il l'acceptera. Leur choix sera fait après l'Euro espoirs, je pense. En tout cas, s'ils nous rejoignent, ils feront un bon choix, je leur ai déjà dit. Je ne dévoilerai pas nos discussions. Et ce serait un bon choix pour nous car ce sont des joueurs de qualité. »