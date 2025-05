L’Algérie écœurée, Deschamps répond pour Cherki !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

International espoirs depuis 2021, Rayan Cherki attendait avec impatience de faire ses débuts en Equipe de France. Le joueur de l'OL a fini par être appelé par Didier Deschamps pour affronter l'Espagne le 5 juin prochain en demi-finales de la Ligue des nations. Le joueur de 21 ans faisait du pied depuis un moment, n'hésitant pas à montrer son affection pour l'Algérie, qu'il aurait également pu représenter. Le sélectionneur tricolore a justifié sa décision.

Comme sa maman est d'origine algérienne, Rayan Cherki pouvait prétendre à prendre la nationalité et représenter l'Algérie en sélection. On pressentait depuis un moment que le Lyonnais allait être convoqué par Didier Deschamps . « Je sais qu’il attendait ça, comme beaucoup qui attendent, j’ai décidé que c’était maintenant. Évidemment que j’y réfléchissais déjà au mois de mars, ça a évolué, ça aurait pu être là, ça aurait pu être plus tard. C’est son mérite d’avoir fait tout ce qu’il a fait cette saison avec son club. Je sais qu’il est très heureux d’être appelé en équipe de France. A lui de profiter de ce rassemblement » explique le sélectionneur dans Téléfoot ce dimanche.

Un talent évident

A Lyon comme chez les Espoirs, Rayan Cherki a fait beaucoup parler de lui et ce n'est pas une surprise de le voir débarquer en Equipe de France, lui qui a toujours confié vouloir représenter son pays de naissance, pour le plus grand malheur des Algériens. De nombreux médias n'ont pas hésité à confier leur déception. « La différence par rapport aux autres saisons, c’est qu’il a été beaucoup plus efficace en termes de passes et buts marqués, c’est ce qu’on demande aux joueurs offensifs, à travers le dribble, la créativité. C’est plutôt une qualité d’être polyvalent, surtout pour les joueurs offensifs. S’il est là, c’est par ces qualités là, de pouvoir éliminer, ses qualités de passe, et quand il va être devant le but d’être le plus efficace possible » poursuit Didier Deschamps, qui a mis du temps avant de le convier.