Zidane au PSG : La révélation dans la presse

Zinedine Zidane a été l’une des pistes qui faisaient rêver les propriétaires qataris du PSG. Finalement, malgré une période sabbatique de quatre ans, la légende du football français n’est jamais venue. La faute à son attachement envers l’équipe de France qui n’a jamais vacillé malgré l’interminable attente.

«L’équipe de France ? Bien sûr que c’est une envie»

« Comme je me sens légitime… l’équipe de France, j’y ai joué, j’ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur. Bien sûr que c’est une envie. Mais là, il y a un sélectionneur en place, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait ». Et maintenant ? Il n’y aurait plus qu’à attendre désormais pour Zinedine Zidane vu que Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur après la Coupe du monde 2026.