Sarkozy, Hollande… Pierre Ménès balance sur ses relations !

Alors qu’on connait Pierre Ménès comme journaliste sportif, il est également très proche du monde politique. Ami notamment avec Valérie Pécresse, l’ancien de Canal+ n’a également pas caché entretenir de très bonnes relations avec d’anciens présidents de la République comme Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande.

Le projet qui capote de Pierre Ménès

Signe de l’appétence de Pierre Ménès pour la politique française, il avait réalisé une interview avec Eric Zemmour et souhaitait en faire de même avec les autres candidats aux dernières présidentielles. Un projet qui ne s’est pas passé comme prévu. « J’avais fait cette interview avec Zemmour parce qu’à l’époque, j’avais ma plateforme et j’avais l’idée d’interviewer un maximum de candidats à la présidentielle. Le premier à qui j’avais demandé c’était Zemmour qui avait dit oui instantanément. J’ai tourné l’interview et derrière j’ai l’histoire où je suis accusé par une hôtesse au Parc des Princes de lui avoir touché le sein. Et là, l’effondrement total, plus personne ne veut m’accorder d’interview. Macron m’a dit non, Hidalgo m’a dit non, les conseillers de Valérie Pécresse lui ont déconseillé alors qu’on est très amis. Ce qui fait qu’à l’arrivée je n’ai eu que Zemmour », avait expliqué Pierre Ménès.