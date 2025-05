Cristiano Ronaldo, la nouvelle aventure aux États-Unis ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo a tourné la page Al-Nassr après deux années et demi de bons et loyaux services. C’est du moins ce qu’il faut tirer de la déclaration du Portugais sur son compte X lundi soir. Et maintenant ? Il semblerait qu’une participation à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis soit d’actualité… avec Sergio Ramos ?

Les championnats ont tous rendu leurs verdicts dans le gratin du football européen et seule la finale de la Ligue des champions est encore à disputer le 31 mai prochain entre le PSG et l’Inter à Munich. Cependant, le football de club n’est pas encore terminé cette saison. Et pour cause, la Coupe du monde des clubs se déroulera aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet prochain.

Cristiano Ronaldo annonce lui-même son départ d’Al-Nassr ? L’occasion pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de s’affronter à nouveau ? Ce ne sera pas sous la tunique d’Al-Nassr qui ne participera pas au Mondial des clubs. De plus, le Portugais n’est contractuellement plus lié à l’équipe saoudienne au vu de l’annonce de son départ sur les réseaux sociaux lundi soir à quelques jours de la fin de son contrat à Al-Nassr. Cependant, en se mettant rapidement d’accord avec un club ne serait-ce que pour le Mondial comme le règlement de la FIFA le permet, Ronaldo pourrait bien prendre part à la compétition.