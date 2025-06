Equipe de France : Zidane refuse une offre stratosphérique !

Axel Cornic

Depuis juin 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a plus entrainé de club. Tout le monde attend avec impatience son retour et la piste principale semble le menr vers l’équipe de France, avec la place de sélectionneur qui se libérera après la Coupe du monde 2026, puisque Didier Deschamps ne poursuivra pas l’aventure.

Quelle sera la prochaine étape de la carrière de Zinedine Zidane ? Depuis son départ du Real Madrid, un retour du Français anime les débats et cela a failli être le cas en 2022, après la Coupe du monde au Qatar. Mais à l’époque, Didier Deschamps lui avait coupé l’herbe sous le pied, en prolongeant jusqu’en 2026.

« L’équipe de France, c'est un rêve, j'ai hâte » La place pourrait toutefois se libérer dans un an, avec Zidane qui a d’ailleurs d’ores et déjà posé sa candidature. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement douze, treize ou quatorze ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte » avait expliqué le Français, lors d’un évènement organisé par son sponsor de toujours, Adidas.