PSG : Marquinhos lâche une réponse pour son transfert ?

Au club depuis 2013, Marquinhos a tout connu au Paris Saint-Germain, avec finalement le bonheur de soulever enfin la Ligue des Champions. Mais cette victoire pourrait bien marquer la fin de son aventure, puisque plusieurs sources parlent d’un possible départ lors du mercato estival, avec un transfert en Arabie Saoudite.

« C'est un projet, mais je pense que le projet ne s'arrête pas là »

Un départ en Arabie Saoudite est évoquée depuis quelques temps, mais le principal concerné ne semble pas vraiment un discours d’un joueur sur le départ. « Notre président m'a donné l'opportunité d'être là, c'est lui qui a tout lancé. C'est un projet, mais je pense que le projet ne s'arrête pas là. On a toujours dit que ce trophée était un objectif mais que ce n'était pas une obsession. Aujourd'hui on a réussi, on est libérés. Maintenant il faut continuer. C'est le foot, des jours de gloire et des jours difficiles » a expliqué Marquinhos, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2028.