Mercato - PSG : Luis Enrique demande son départ, la vérité éclate !

Lors du mercato hivernal, le PSG s’est notamment séparé de Randal Kolo Muani, qui a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt. Initialement, le Français pouvait penser que l’entraîneur parisien lui en voulait, mais la faible utilisation de Gonçalo Ramos a fini par le convaincre que son départ n’était dû qu’aux idées de jeu de l’Espagnol, qui préfère jouer sans véritable numéro neuf.

Les supporters du PSG se réveillent avec le sourire ce dimanche matin. Samedi soir, le club de la capitale a enfin remporté la Ligue des champions (victoire 5-0 contre l' Inter Milan ) et entre donc dans la cour des grands. Toutefois, certains doivent un peu être déçus, notamment des joueurs sous contrat avec Paris et prêtés au cours des derniers mois.

Kolo Muani, Skriniar et Asensio ne sont pas champions d’Europe

Du fait qu’ils ne soient plus au PSG depuis cet hiver, Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio ne sont pas officiellement champions d’Europe. En effet, les textes affirment qu’il faut que les joueurs soient disponibles pour le club qui dispute la finale pour prétendre à cette récompense. Les trois joueurs ne pourront pas afficher ce titre dans leur palmarès, et ce même s’ils reviennent à Paris cet été.