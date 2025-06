Départ de Mbappé : Luis Enrique balance en direct !

Ce samedi soir, Kylian Mbappé n’a pas disputé la finale de la Ligue des Champions et pourtant, après la victoire du PSG face à l’Inter Milan, le joueur du Real Madrid était au coeur de nombreuses discussions. Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur celui qui a quitté Paris l’été dernier et l’entraîneur du PSG a fait passer un message fort.

Alors que Kylian Mbappé pensait certainement remporter sa première Ligue des Champions en signant au Real Madrid , le PSG a réussi à réaliser cet exploit sans son ancien numéro 7. Un beau pied de nez. D’ailleurs, après le match remportée avec la manière face à l ’Inter Milan, Luis Enrique a été interrogé par Movistar à propos de Mbappé et de son départ du PSG , confiant alors : « On aurait adoré l'avoir, mais sa décision était différente, et on l'a acceptée ».

« On a montré qu'on avait des stars au service de l'équipe, et non l’inverse"

« Le coach doit convaincre ses joueurs que c'est possible. On a montré qu'on avait des stars au service de l'équipe, et non l'inverse. On doit se concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs et améliorer notre jeu », a poursuivi Luis Enrique qui a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs suite au départ de Kylian Mbappé du PSG.