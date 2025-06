Lamine Yamal : Une annonce est lâchée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après sa défaite en demi-finale de l’Euro 2024, l’équipe de France s’apprête à retrouver l’Espagne, cette fois-ci en demi-finale de la Ligue des Nations. Les Bleus seront donc de nouveau opposés au phénomène Lamine Yamal, sur lequel le milieu de terrain de l’OM, Adrien Rabiot, a donné son avis.

Après sa saison passée sous les couleurs de l’OM, Adrien Rabiot a fait son retour à Clairefontaine vendredi dernier pour préparer la demi-finale de Ligue des Nations qui attend l’équipe de France. L'international français (50 sélections) et ses coéquipiers seront opposés à l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2024 l’été dernier après les avoir éliminés en demi-finale.

« C'est un joueur très fort, surtout si l'on tient compte de son âge » « Nous avons perdu en demi-finale, mais l'Espagne était vraiment plus forte. Bien que la compétition soit différente et que la France ait changé de visage avec de nouveaux joueurs talentueux, nous chercherons à prendre une revanche et à viser la finale », a confié Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Une rencontre qui sera aussi synonyme de retrouvailles avec Lamine Yamal. « C'est un joueur très fort, surtout si l'on tient compte de son âge. Mais en termes de collectif et de talent, je pense que la France et l'Espagne sont à égalité. Ce sera un bon match. »