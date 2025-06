Vente OM : L’Arabie Saoudite sort du silence et confirme !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que certaines voix s'élèvent pour annoncer la vente prochaine de l'OM à un consortium international dirigé par l'Arabie Saoudite, le journaliste Alwaleed Aldebasi a remis une pièce dans la machine. Questionné par Thibaud Vézirian, ce dernier a laissé entendre que le PIF, le fonds d'investissement saoudien, pourrait effectivement remplacer Frank McCourt.

A la fin de la saison dernière , Frank McCourt a enchaîné les visites à Marseille , alors que son club se battait pour atteindre la Ligue des champions. Un objectif atteint par le club phocéen, qui se frottera aux meilleurs la saison prochaine. La grande question est de savoir si l’homme d’affaires américains sera toujours à la tête de l’ OM à la rentrée. Car plusieurs voix s’élèvent pour annoncer la vente prochaine du club marseillais. On peut citer Thibaud Vézirian , qui évoque régulièrement ce dossier lors de ses lives Twitch.

Vézirian vend la mèche

« Il n’y a plus un associé unique mais un pacte d’associés. Il y a eu aussi 120M€ d’augmentation de capital. C’est bien qu’il se trame vers quelque chose et que l’on se dirige vers un feu d’artifice » avait confié Vézirian il y a quelques jours. Et ce samedi, un autre journaliste jette le trouble sur ce feuilleton.