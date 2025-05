Vente OM : La discussion qui a tout fait basculer !

Ayant réussi à lever 200M€, Jacques-Henri Eyraud n’avait pas prévu de contribuer au rachat de l’OM avec Frank McCourt. Celui qui a par la suite été président du club phocéen s’est finalement laissé convaincre par l’homme d’affaires américain après plusieurs rencontres. Mais comment McCourt l’a-t-il séduit ? Eyraud a tout raconté à ce propos.

« Il m’a fait un parallèle entre le PSG et l’OM et New York et Boston »

Invité du podcast Dream Team, Jacques-Henri Eyraud a expliqué ce qui l’avait séduit dans le discours de Frank McCourt. L’ancien président de l’OM a alors fait savoir : « Qu’est-ce qui me convainc chez McCourt ? J’ai senti sa philosophie d’investissement qui était axée sur le long terme. Je ne le voyais pas du tout comme quelqu’un capable de prendre ses clics et ses clacs dès la première tempête venue. Et il l’a démontré. J’étais impressionné par son analyse aussi de la situation. Je me souviens de la première discussion, il m’a fait un parallèle entre le PSG et l’OM et New York et Boston. Il m’explique que New York c’est la ville lumière, la ville riche, la ville des athlètes mariés aux stars de cinéma, Boston c’est la ville ouvrière, la ville où le succès n’est pas servi sur un plateau mais vous devez le mériter par votre travail et vos efforts. J’ai trouvé ça vachement bien, ça m’a parlé ».