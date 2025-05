Départ de De Zerbi : Le retour qui rassure définitivement l’OM !

Un an seulement après sa signature, Roberto De Zerbi était déjà annoncé sur le départ par la presse italienne. Un retour en Serie A a été évoqué pour le coach de l’Olympique de Marseille, avec notamment les sirènes de l’AC Milan, mais son avenir a finalement été mis à plat et il sera encore sur le banc la saison prochaine.

Ces dernières saisons, on ne peut pas dire que la stabilité a été la grande spécialité de l' OM . Et la malédiction aurait bien pu frapper une nouvelle fois, puisque des doutes entouraient l’avenir de Roberto De Zerbi ces derniers mois. Vraisemblablement agacé par certains comportements en interne, l’Italien semblait même prêt à claquer la porte !

De Zerbi va rester à l’OM

Mais pour aller où ? Après avoir vadrouillé en Ukraine, en Angleterre et en France, un retour en Italie était évoqué pour De Zerbi. Et plus précisément à l’AC Milan, club où il a fait ses classes en tant que joueur et auquel il est toujours profondément attaché. Plus de peur que de mal finalement, puisque l’OM a publié un communiqué pour confirmer sa présence la saison prochaine.