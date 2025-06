Transferts - OM : Rabiot révèle des coups de fil à l'étranger !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on attend toujours de savoir s’il sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine, Adrien Rabiot a laissé entendre qu’il aimerait bien disputer la Ligue des champions à Marseille. Mais quelle serait sa réaction si Massimiliano Allegri, qu’il a connu à la Juventus, l’appelait ? Un entraîneur désormais de retour à l’AC Milan et avec qui il est toujours régulièrement en contact.

Après avoir annoncé un « alignement total » de tous les dirigeants « autour d’une vision commune » et donc que Roberto De Zerbi serait, sauf retournement de situation, toujours son entraîneur la saison prochaine, l’ OM doit encore régler le cas d’ Adrien Rabiot . Arrivé en septembre dernier, l’international français (50 sélections) est sous contrat jusqu'en juin 2026 et s’est parfaitement acclimaté à Marseille, où il a été élu meilleur joueur de la saison.

« Je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi pour discuter de tout ça », confiait Adrien Rabiot auprès de Canal+. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain âgé de 30 ans a laissé entendre qu’il verrait bien jouer la Ligue des champions avec l’ OM la saison prochaine : « Choisir Marseille sans la Ligue des champions n'était pas évident. Maintenant que nous sommes qualifiés, il serait important de pouvoir la jouer dans ce stade et dans cet environnement. »

« Si Allegri m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler »

Toutefois, quelle serait sa réaction si Massimiliano Allegri lui proposait de le rejoindre à l’AC Milan, où il vient de succéder à Sergio Conceiçao ? Les deux hommes s’apprécient et se sont déjà côtoyés pendant plusieurs années à la Juventus et sont toujours en contact. « Avec Allegri, je parle souvent. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille également avec lui et lorsqu'il l'appelle, il me dit : “Viens, je vais te passer ton papa”. Avec Allegri, je peux parler de tout et pas seulement de football. Je l'apprécie vraiment en tant que personne. Il a une mentalité de gagnant. Et c'est clair, s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour lui parler », a ajouté Adrien Rabiot.