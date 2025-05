Rabiot - OM : Le coup de bluff dénoncé en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Adrien Rabiot à l'OM ? En cas de discussions insatisfaisantes de son point de vue avec l'Olympique de Marseille, il se pourrait que ce soit une possibilité d'après le principal intéressé. Un simple coup de pression d'après le journaliste Bertrand Latour qui a d'ailleurs lâché une petite anecdote sur les antennes de Canal+.

Objectif rempli pour l'OM. Malgré un trou d'air à l'approche du printemps avec 4 défaites en 5 matchs, la bande d'Adrien Rabiot est allée chercher la deuxième place au classement de Ligue 1 qualificative pour la Ligue des champions.

«On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi pour discuter de tout ça»

De quoi faire rêver Adrien Rabiot ? L'international français sous contrat jusqu'à l'été 2026 a temporisé sur son avenir à l'OM pour Canal+. « Ca va être grandiose, après personnellement je n'ai pas envie de m'avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi (ndlr Benatia le directeur du football) pour discuter de tout ça et bien sûr de vivre ces émotions dans la plus grande des compétitions européennes, ça doit être top niveau ».

«Si tu veux partir, je pense que tu ne fais pas ça»

Un coup de bluff de la part d'Adrien Rabiot ? Totalement selon Bertrand Latour qui a expliqué dimanche soir pendant le Canal Football Club que l'implication du joueur est trop importante à l'OM pour s'en aller. « L'avenir de Rabiot ? Il y a deux choses que je sais : c'est qu'Adrien Rabiot est très content d'être à Marseille. Qu'il aime vraiment cette ville, ce club, il y est très heureux. C'est sûr et certain. Il fait tout son possible pour aussi parfois convaincre des joueurs de venir à Marseille. Si tu veux partir, je pense que tu ne fais pas ça ».