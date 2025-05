Transfert à l'OM : La sortie cash de Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Adrien Rabiot, il y a eu une histoire forte de six saisons pleines chez les professionnels avec un passage dans le centre de formation du club parisien. Cette donnée n'a pas traversé l'esprit de Medhi Benatia selon Rabiot au moment de le persuader de signer au sein du club marseillais. Explications.

Le coup de fil de Medhi Benatia a été déterminant pour convaincre Adrien Rabiot de faire une croix sur son passif parisien en rejoignant l'ennemi historique du PSG : l'Olympique de Marseille. C'est à la mi-septembre dernier que l'international français déposait ses valises dans la cité phocéenne.

«J'ai eu l'appel de Medhi. J'étais le premier surpris»

Sans la discussion téléphonique avec le directeur du football de l'OM, jamais l'ancien milieu de terrain du PSG n'aurait pris la décision d'arborer la tunique de l'Olympique de Marseille. « Les conditions de mon arrivée à l'OM sans Coupe d'Europe ? J'ai eu l'appel de Medhi (ndlr Benatia). J'étais le premier surpris, les gens le sont quand je leur raconte, mais j'étais le premier surpris. Dans sa réflexion, il s'en fout du fait que je sois un ancien Parisien et que j'ai joué à Paris. Ca rentre pas dans son truc ».

«Si ça n'avait pas été quelque chose de carré, ça ne m'aurait pas intéressé»

En interview pour le Canal Football Club, Adrien Rabiot a par ailleurs défendu la démarche de Medhi Benatia qui ne pensait pas selon lui au lien entre le joueur et le PSG. « Il ne voyait que le terrain, il a vu qu'Adrien Rabiot est libre et comme il l'a dit, si je l'avais pas tenté, je m'en serais voulu. J'ai senti de la sincérité chez tout le monde. Vraiment l'envie d'aller sur quelque chose d'important. Si ça n'avait pas été quelque chose de carré, ça ne m'aurait pas intéressé ». Le projet sportif mis en place et promis par l'OM à Adrien Rabiot l'a convaincu de venir. Reste à savoir si les discussions dont il a fait le teasing pendant l'interview l'inciteront à poursuivre sa collaboration au club désormais.