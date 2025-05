Mercato - OM : Le coup de pression de Rabiot... à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a été un élément phare de la place de dauphin du PSG au classement de Ligue 1 décrochée cette saison. A une année de la fin de son contrat, le milieu de terrain de 30 ans a refusé de se projeter sur la Ligue des champions avec l'OM au Vélodrome lors du prochain exercice.

Adrien Rabiot a fêté ses 30 ans en avril dernier. Ce qui signifie que l'international français entre dans la dernière ligne droite de sa carrière et les derniers jolis contrats dont il pourra bénéficier. A un an de l'expiration de son bail à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain aux 10 buts et 4 passes décisives cette saison a jeté un froid sur son avenir.

«Je n'ai pas envie de m'avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine»

Par le biais d'une interview avec le journaliste Raphaël Domenach, Adrien Rabiot a reconnu ne pas vouloir se projeter sur une Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille la saison prochaine pour une raison simple : il souhaite en amont échanger avec Pablo Longoria. « Si le Vélodrome donne envie de jouer la Ligue des champions ici la saison prochaine ? Ca va être grandiose, après personnellement je n'ai pas envie de m'avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine ».

Discussions avec Pablo Longoria et Medhi Benatia prévues pour Rabiot

« On aura un moment pour se poser avec le président, avec Medhi (ndlr Benatia le directeur du football) pour discuter de tout ça et bien sûr de vivre ces émotions dans la plus grande des compétitions européennes, ça doit être top niveau ». a tenu à faire savoir Adrien Rabiot avant de conclure.