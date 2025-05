Mercato : Un gros joueur interpelle l’OM pour la saison prochaine

La rédaction

Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM et élément clé de la qualification en Ligue des champions, s’est exprimé avec franchise sur son avenir. S’il espère poursuivre l’aventure marseillaise, le défenseur reste prudent à l’approche du mercato. Courtisé, il ne sera toutefois pas bradé : l’OM fixerait son prix à 50 M€, un potentiel transfert record.

Sous contrat jusqu'en 2028, Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, s’est exprimé dans Le JDD après la qualification en Ligue des champions et en a profité pour lancer un message à l'encontre de sa direction : « La Ligue des champions ? Oui, j’aimerais la jouer ici. La Ligue des champions, c’est toujours un plaisir, et plus encore au Vélodrome. Même un match amical est beau à jouer dans ce stade. La Ligue des champions, c’est encore une autre dimension. Il va falloir y aller petit à petit. Maintenant qu’on est de retour, les gens vont se dire : "On va la gagner". Non, tranquille… »

«On ne sait jamais ce qu’il peut se passer»

Lorsqu’on lui pose la question de son avenir à l’OM et s'il sera à Marseille la saison prochaine, Balerdi reste évasif : « On ne sait pas. Peut-être. C’est une option. » Il ajoute espérer rester au club la saison prochaine, sans pour autant écarter un départ : « Moi, oui. J’ai été très heureux d’aider l’équipe à se qualifier pour la Ligue des champions. Mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer durant le mercato. »

Un transfert record pour l’OM ?

Si Balerdi est au cœur de rumeurs l’envoyant à l’AS Roma, les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de le brader. Medhi Benatia et Pablo Longoria fixeraient le prix de départ à 50 M€, selon le compte X La Minute OM. En dessous de cette somme, le défenseur devrait rester sur la Canebière.