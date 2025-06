L'OM s'active pour signer un gros joueur !

Arrivé à la fin de l’été 2024, Adrien Rabiot s’est imposé comme l’un des piliers de l’OM version De Zerbi. Adulé par les supporters, élu joueur de la saison, le milieu français pourrait prolonger son aventure sur la Canebière. Mais la balle est désormais dans son camp, selon La Provence.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot est un élément central du projet de Medhi Benatia et Pablo Longoria . La direction olympienne souhaite naturellement prolonger l’aventure avec « le Duc », comme le rapporte La Provence. Désormais, la décision appartient au joueur.

Rabiot brille à l’OM

Avec 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’OM, Adrien Rabiot réalise l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Des statistiques possibles grâce à la manière dont il est utilisé par Roberto De Zerbi : plus haut sur le terrain, derrière l’attaquant, avec un vrai rôle de meneur offensif.