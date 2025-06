Kylian Mbappé : Sa «séparation» avec le PSG, il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne se sont pas quittés sur les meilleures bases. La cause ? Le qui proquo sur l’accord passé à l’été 2023 concernant l’abandon de certaines primes de la part du joueur en échange de son refus d’activer la clause pour rallonger son contrat jusqu’en 2025 selon le Paris Saint-Germain. Ce que réfuterait le joueur et cette affaire va aller jusqu’au conseil des prud’hommes. Néanmoins, pas de tensions avec les joueurs du PSG. Explications.

Le 10 mai 2024, Kylian Mbappé annonçait son départ du PSG sur les réseaux sociaux après sept années de collaboration avec le club de la capitale. Néanmoins, la fin du mariage n’a pas été tout rose avec notamment des salaires impayés entre avril et juin et des primes non versées de la part du Paris Saint-Germain pour un montant total de 55M€ d’après les avocats de Mbappé qui réclament cette somme au PSG depuis août dernier.

Le clash économique entre le PSG le clan Mbappé continue ! Et depuis, diverses instances voient ce dossier arriver sur leur table et l’affaire devrait à présent se prolonger devant le conseil des prud’hommes comme L’Équipe le dévoilait fin mai après que la saisie conservatoire de 55M€ sur les comptes du Paris Saint-Germain obtenue au mois d’avril par les avocats de Kylian Mbappé ait été annulée par la justice fin mai.