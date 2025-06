Le PSG a signé le meilleur de l'histoire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG a remporté la finale de la Ligue des champions en dominant très largement l'Inter Milan (5-0). Luis Enrique, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, apporte donc la première C1 de son histoire au PSG. Mais cela en fait-il nécessairement le meilleur entraîneur de l'histoire du club parisien ?

Samedi, le PSG a humilié l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0) remportant ainsi la première C1 de son histoire. C'est ainsi Luis Enrique qui a apporté aux Parisiens ce premier titre, mais également leur premier triplé après la victoire en Ligue 1 et en Coupe de France. Des résultats qui en font donc d'emblée un candidat crédible au titre honorifique de meilleur entraîneur de l'histoire du PSG.

Luis Enrique, meilleur entraîneur de l'histoire du PSG ? Le débat a évidemment pris un nouveau tournant samedi, mais d'autres coachs sont dans la discussion à l'image évidemment de Luis Fernandez, qui a offert la première coupe d'Europe au PSG en décrochant la Coupe des Coupes en 1996. Sans oublier le doublé Coupe de France-Coupe de la Ligue en 1995 dès sa première saison sur le banc du PSG. Artur Jorge a également compté dans l'histoire du club de la capitale avec le titre de champion de France en 1994, ou encore Gérard Houllier qui offert au PSG son premier sacre en Première Division en 1986. Dans l'ère QSI, Laurent Blanc a également marqué les esprits. D'autant plus qu'il reste l'entraîneur le plus titré de l'histoire du PSG avec 11 trophées en trois saisons. Enfin, on peut également citer Thomas Tuchel, qui a permis aux Parisiens d'atteindre leur première finale de Ligue des champions en 2020, et qui a remporté six titres avec le club parisien.