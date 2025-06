PSG - Donnarumma : C’est la guerre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le Paris Saint-Germain était contraint de faire une croix sur Gianluigi Donnarumma ? Taulier du vestiaire et partisan de la première Ligue des champions remportée par le club parisien, l’Italien ne trouverait toujours pas d’accord pour rallonger son contrat pour des raisons économiques. Le Real Madrid et d’autres grands clubs tiendraient la corde.

Le Paris Saint-Germain va-t-il perdre le meilleur gardien de la campagne de Ligue des champions 2024/2025 ? De par ses performances avec le club de la capitale, l’UEFA l’a inclus dans son équipe type avec 6 autres joueurs du PSG. Et maintenant ? A un an de la fin de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma serait susceptible de plier bagage.

Couac pour le contrat de Donnarumma ? La faute à un écart entre ses attentes économiques et l’offre proposée par le Paris Saint-Germain. Depuis la prise de fonctions de Luis Campos à la direction sportive en 2022, les contrats ont été revus à la baisse financièrement parlant avec des variables. Ce qui génère un désaccord entre les deux parties puisque Donnarumma aurait des émoluments moins importants qu’actuellement.