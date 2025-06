Transferts - PSG : Un joueur annonce sa signature avec Mbappé !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À seulement 17 ans, Franco Mastantuono, prodige argentin du football, a choisi de signer avec le Real Madrid, déclinant ainsi la proposition du Paris Saint-Germain. Après avoir pourtant dit oui au vainqueur de la Ligue des champions, le milieu offensif a cédé aux avances madrilènes et évoluera donc aux côtés de Kylian Mbappé. Le PSG est désormais informé de ce choix.

« Certains de ses mouvements me rappellent Zidane »

Daniel Brizuela, ancien formateur de River Plate qui a découvert Franco Mastantuono très jeune, ne tarit pas d’éloges sur le futur joueur du Real Madrid. « Je n'aime jamais faire de comparaisons, mais c'est un mélange de plusieurs joueurs. Certains de ses mouvements me rappellent Zidane, il est très bon buteur et très doué pour les coups francs. Il a le talent des élus. Le but qu'il a marqué contre Boca lors du Clásico de Buenos Aires est l'un des plus beaux buts sur coup franc de ces dernières décennies dans ces matchs de grande rivalité. On peut dire que Mastantuono est un joueur galactique », confiait-il cette semaine dans un entretien accordé à AS.