Neymar avec une star ? C’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le suspense était à son comble ces derniers jours, mais le feuilleton Neymar a trouvé son épilogue mardi soir avec l’annonce de la prolongation de contrat du Brésilien à Santos. Et ce, bien qu’un retour en Europe était évoqué dans la presse et validé par le clan Neymar notamment au Fenerbahçe avec José Mourinho. Il n’en sera rien.

Le contrat de Neymar expirait le 30 juin prochain avec Santos, son club formateur qu’il a retrouvé cet hiver après la rupture de son ancien bail à Al-Hilal. Neymar Pai, son père, affirmait en interview à L’Equipe la semaine dernière qu’un séjour à Miami était programmé pour statuer sur l’avenir de la star brésilienne qui avait la cote en Turquie notamment. « Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider de ce qu’on va faire. Oui, il y a des clubs européens (Fenerbahçe notamment) ».

Neymar et Mourinho ensemble au Fenerbahçe ? Entraîneur star du football européen en poste au Fenerbahçe, José Mourinho était une option étudiée par Neymar et son père, mais pas la seule. « Certains disputent la Ligue des champions. Ils savent qu’il est capable de faire une grande saison, car les feux sont au vert. Mais le marché brésilien est intéressant aussi ». Neymar Pai affirmait que rester à Santos était, d’un point de vue personnel, le choix privilégié. Et cela a été confirmé mardi soir par le club brésilien et le joueur via un communiqué.