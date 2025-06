Kylian Mbappé : La vidéo qui met le feu aux réseaux sociaux !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star incontestée du football français dont il porte l’étendard en tant que champion du monde et capitaine, Kylian Mbappé fait partie de la grande équipe d’ambassadeurs de Dior. Pour le lancement de la collection estivale pensée par Jonathan Anderson, la marque française a choisi Mbappé qui s’est mis en scène avec un nœud papillon et un nœud de cravate. De quoi faire réagir sur les réseaux sociaux.

Le capitaine de l ’équipe de France et star du Real Madrid est l’un des nombreux ambassadeurs de Dior. Par le biais d’une publication en collaboration sur Instagram, Kylian Mbappé s’est mis en scène en train d’essayer de faire un nœud de cravate en vain, le forçant à lâcher un « non » pas convaincu avant de tenter une autre approche styliste.

«Pas si mauvais que ça non ?»

En effet, le numéro 9 du Real Madrid a par la suite opté pour le nœud papillon avec plus de réussite sur le rendu final. « Pas si mauvais que ça non ? », avant qu’on lui dise que ce n’est pas encore ça. De quoi faire rire l'international français et d’énoncer avec le sourire la marque Dior. Cet extrait publicitaire a été considérablement repris sur les réseaux sociaux et détournés en raison de la difficulté avec laquelle Mbappé se montre en train de faire un nœud de cravate ou de mettre un nœud papillon. Une mine d’or pour les internautes qui ne se sont pas gênés pour déjà bien relayer ces images assez cocasses sur la toile.