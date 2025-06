Samir Nasri : La réponse tant attendue pour son avenir !

Alors qu’on a connu Samir Nasri le joueur de football, que ce soit avec l’OM, Arsenal, Manchester City ou l’équipe de France, on a pu dernièrement découvrir Samir Nasri l’entraîneur. En effet, il s’st retrouvé aux commandes de l’équipe d’AmineMaTué, F2R, lors de la Kings League. De quoi tenter Nasri pour un avenir en tant qu’entraîneur ? La question lui a directement été posée.

Cela fait maintenant un moment que Samir Nasri a entamé sa deuxième vie. Ayant connu une belle carrière en tant que joueur professionnel que ce soit à l’ OM, Arsenal, Manchester City ou avec l’ équipe de France , le voilà désormais à la retraite. Néanmoins, Nasri n’est pas resté bien loin du football. En effet, il a été consultant pour Canal+ lors des soirées de Ligue des Champions et dans le même temps, on a également pu le voir en tant qu’entraîneur. En effet, Samir Nasri a coaché l’équipe d’ AmineMaTué à la Kings League , avec qui il a terminé 4ème du championnat de France et a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

« Me voir entraîner à 11, ça je ne sais pas »

Entraîner, et si c’était ça l’avenir de Samir Nasri ? Verra-t-on donc prochainement le Marseillais sur un banc de touche d’une équipe professionnelle ? Pour So Foot, Nasri est revenu sur son expérience à la Kings League et la possibilité de continuer en tant qu’entraîneur, confiant alors : « Je me vois un avenir en tant qu’entraîneur ? Je n’ai aucune idée. Je sais que c’était une expérience, en tout cas pour ma part, qui a été agréable. J’ai kiffé ce moment là parce que c’est une aventure humaine et aussi j’ai déjà été engagé avec Amine sur d’autres fronts. Voilà, c’était la continuité. Et me voir entraîner à 11, ça je ne sais pas. Dans une structure professionnelle, je ne sais pas. Ça demande beaucoup de sacrifices ».