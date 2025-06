Kylian Mbappé, le malaise que personne n’a vu venir !

Touché par une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé n’a pas encore lancé sa Coupe du monde des clubs. Le Real Madrid l’a alors remplacé par Gonzalo Garcia pour le début de la compétition. Et l’attaquant de 21 ans s’est montré plutôt bon lors de ses quelques apparitions, au point de soulever un nouveau malaise avec l’international français.

Gonzalo Garcia soulève un malaise avec Mbappé ?

Et à la surprise générale, Gonzalo Garcia s’est montré plutôt à son aise lors de ses apparitions. Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid se serait même rendu compte de ce que Kylian Mbappé devait faire par l’intermédiaire de son jeune attaquant. Au-delà des buts, les dirigeants madrilènes aimeraient que l’ancien du PSG soit plus impliqué dans le jeu collectif et en défense. Sans le vouloir, Gonzalo Garcia a soulevé un nouveau malaise chez les Merengue concernant Kylian Mbappé.