Kylian Mbappé : Le malaise est confirmé !

La rédaction

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a pas été sans effet secondaire. Selon The Athletic, l’arrivée du Français a provoqué un vrai malaise chez Rodrygo. Relégué dans la hiérarchie offensive, le Brésilien vit mal ce nouveau rôle, et pourrait réfléchir à un départ dès ce mercato estival.

Transféré cet été au Real Madrid après des années d’attente, Kylian Mbappé s’est rapidement imposé comme la nouvelle figure de proue de l’attaque madrilène. Avec ses 43 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid, le capitaine des Bleus est devenu la star d’un vestiaire déjà rempli de talents. Mais son arrivée n’est pas sans conséquence. D’après The Athletic, le Brésilien Rodrygo aurait vécu difficilement cette réorganisation offensive, dans laquelle il se retrouve relégué à un rôle plus secondaire.

Un malaise avec Mbappé Débarqué au Real Madrid en juillet 2019, Rodrygo sort d’une saison en demi-teinte. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025, le jeune ailier n’a pas réussi à convaincre totalement. Pire, plusieurs sources internes au club interrogées par The Athletic révèlent un manque de motivation récurrent à l’entraînement, notamment depuis l’officialisation de la venue de Kylian Mbappé. Le Français, désormais leader offensif du club avec Vinicius Jr, aurait involontairement poussé Rodrygo dans l’ombre, affectant son moral et sa dynamique de travail.