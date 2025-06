Kylian Mbappé : La révélation choc !

Depuis le début de la Coupe du monde des clubs, les amateurs de football n’ont pas encore eu la chance de voir Kylian Mbappé à l’œuvre. Le Français n’a pas disputé les deux premiers matches du Real Madrid, car il a dû être hospitalisé en raison d’une gastro-entérite aiguë. Un gros coup dur pour l’attaquant, qui a d’ailleurs perdu entre quatre et cinq kilos ces derniers jours.

Après une saison plus que compliquée, le Real Madrid espère pouvoir se racheter quelque peu en remportant la Coupe du monde des clubs . Pour le moment, les Madrilènes sont premiers du groupe H, à égalité de points avec Salzbourg , alors qu’il ne reste plus qu’une rencontre à disputer, justement contre les Autrichiens.

Mbappé a perdu entre quatre et cinq kilos

Jusqu’alors, le Real Madrid a fait match nul contre Al-Hilal (1-1) et s’est imposé face à Pachuca (3-1). Pour ces deux premières rencontres, le nouvel entraîneur madrilène Xabi Alonso devait composer sans sa grande star, Kylian Mbappé. Le Français n’était pas disponible car il a malheureusement dû faire un petit séjour à l’hôpital. L’ancien joueur du PSG souffrait d’une gastro-entérite aiguë, et d’après les indiscrétions de Marca, ce malheureux épisode lui aurait fait perdre entre quatre et cinq kilos. Le champion du monde doit donc maintenant retrouver la forme.