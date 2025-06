Pogba prêt à mourir, la folle annonce

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans un long entretien accordé à Sept à Huit ce dimanche sur TF1, Paul Pogba est revenu en détail sur sa traversée du désert. Marqué par une tentative d’extorsion en 2022, le champion du monde 2018 a vu sa vie personnelle voler en éclats. Alors que sa famille se déchirait, le milieu de terrain s’est réfugié dans la religion, trouvant là un point d’ancrage au milieu du chaos.

Pogba trahi par les siens

« Ce sont des choses tristes, parce que ce sont des personnes qui sont dans ton cœur, qui te blessent. Ce sont des frères, on a grandi ensemble à Roissy-en-Brie, on se considérait comme une famille. Et puis ça arrive... C’est ça qui m’attriste le plus : tu ne t’imagines pas ça », a confié Pogba ce dimanche.