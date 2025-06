«C'est fini», la terrible annonce de Pogba

Axel Cornic

Après un énorme passage à vide, ponctué notamment par une suspension pour dopage, Paul Pogba est enfin prêt à reprendre le cours de sa carrière. Et dans un long entretien accordé à l’émission Sept à huit diffusé ce dimanche sur TF1, le Champion du monde 2018 s’est confié au sujet de sa traversée du désert.

La saison prochaine, on reverra Paul Pogba sur un terrain de football. Le milieu de terrain est autorisé à reprendre sa carrière depuis mars dernier et son nom a été annoncé dans plusieurs clubs à travers l’Europe, dont l’OM. Mais à en croire les récentes révélations du Parisien et de RMC Sport, il devrait vraisemblablement signer à l’AS Monaco.

« C’était très dur, c’est quelque chose qu’on m’a enlevé à un moment où je n’étais pas prêt » En attendant l’officialisation de cette opération, l’international français s’est livré dans une très longue interview diffusée ce dimanche, sur TF1. « Ma suspension de quatre ans : On me dit entre guillemets que le football va s’arrêter, c’est fini. Je ne comprends rien en fait. C’était très dur, c’est quelque chose qu’on m’a enlevé à un moment où je n’étais pas prêt. La sentence et la manière aussi. Ça a été un choc. Je n’ai pas pu m’expliquer » a déclaré Paul Pogba, dans l’émission Sept à huit.