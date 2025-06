EXCLU - Mercato - OM : Luiz Felipe sur le départ ?

Recruté libre lors du dernier mercato hivernal, Luiz Felipe n’a pratiquement pas joué à l’OM. Selon nos informations, des discussions sont en cours pour tenter de résilier le contrat du défenseur italien.

Luiz Felipe déjà vers la sortie

En toute petite forme physique, Luiz Felipe a mis du temps avant d’être opérationnel pour l’OM. Et au final, Roberto De Zerbi n’a fait appel à lui qu’à 4 reprises, pour 121 minutes de temps de jeu effectif. Famélique en comparaison avec les besoins de la défense marseillaise dans le sprint final de la Ligue 1… Un triste bilan qui, sans surprise, devrait se terminer cet été. Selon nos informations, les dirigeants marseillais ont ouvert des discussions avec Luiz Felipe et son entourage pour tenter de trouver un accord et se séparer dès que possible. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, l’Italien a gardé quelques très bons contacts en Espagne, où il pourrait rebondir la saison prochaine. Mais encore faut-il trouver un accord amiable avec les Marseillais pour se séparer dès maintenant…