25M€ : Le transfert impossible à l’OM !

Dernièrement, l’OM s’est renforcé en défense centrale en faisant venir gratuitement Cj Egan-Riley, arrivé au terme de son contrat avec Burnley. Mais le club phocéen ne compte pas s’arrêter là et viserait un autre renfort dans ce secteur, qui pourrait être Aymeric Laporte. Mais le salaire de 25M€ par saison du joueur d’Al-Nassr devrait rendre son arrivée à Marseille quasiment impossible selon la presse espagnole.

Pour le moment, l’OM a déjà bien avancé sur son mercato. Le club phocéen a déjà enregistré deux arrivées, avec Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Les deux joueurs étaient en fin de contrat à Lille et à Burnley et ils n’ont donc rien coûté à Pablo Longoria.