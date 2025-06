Transferts au PSG : Le mercato particulier réclamé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG est donc actuellement la meilleure équipe d’Europe. Un statut qui ne devrait toutefois pas empêcher le club de la capitale de retoucher l’effectif de Luis Enrique cet été. A quoi faut-il alors s’attendre concernant les recrues du PSG ? Alain Roche a annoncé un mercato particulier à Paris.

En pleine Coupe du monde des clubs, le PSG avance sur son recrutement. Le club de la capitale serait ainsi parvenu à un accord avec Illya Zabarnyi , mais reste maintenant à en faire de même avec Bournemouth pour le transfert de l’Ukrainien. Derrière, d’autres joueurs devraient encore débarquer à Paris . Ancien du PSG, Alain Roche a d’ailleurs livré son regard sur le mercato parisien et les besoins de l’effectif de Luis Enrique .

« Des postes doivent être doublés »

« Des postes doivent être doublés. A commencer par celui de latéral droit. En cas de blessure d’Hakimi, qui en plus va disputer la Coupe d’Afrique des nations pendant les fêtes de fin d’année, il vaut mieux enrôler un spécialiste que d’aligner Neves ou Zaïre-Emery malgré tout leur dévouement. Même chose en défense centrale où Kimpembe tarde à revenir et Beraldo me semble un peu léger », a d’abord expliqué Alain Roche pour le JDD.