Mercato : Galère pour le PSG, le jackpot est réclamé !

Du côté du PSG, la première recrue de l’été semble se rapprocher. Recherchent un défenseur central pour concurrencer Marquinhos, le club de la capitale toucherait quasiment au but avec Illya Zabarnyi. Reste encore à trouver l’accord final avec Bournemouth, qui se montrerait très gourmand pour le transfert de l’Ukrainien. De quoi compliquer la tâche du PSG.

Alors que la Coupe du monde des clubs est en cours, ça n’empêche pas le PSG d’avancer sur son recrutement. Et la première recrue estivale se préciserait de jour en jour. En effet, c’est Illya Zabarnyi qui pourrait prochainement s’engager avec le club de la capitale. Tandis que Paris aurait déjà un accord avec l’Ukrainien, il faut maintenant en faire de même avec Bournemouth . Mais entre la formation britannique et le PSG , ça bloque notamment sur l’aspect financier.

« Ils sont prêts à revoir un peu à la baisse, mais… »

Se rapprochant du PSG, Illya Zabarnyi n’est cependant pas encore officiellement un joueur du club de la capitale. A l’occasion de L’After Foot, Fabrice Hawkins a donc fait un point sur le cas de l’Ukrainien de Bournemouth, expliquant alors : « C’est les négociations qui traînent maintenant entre Bournemouth et le PSG, parce qu’il y a un écart entre ce que demande Bournemouth et ce que le PSG est prêt à mettre. Sachant que le joueur lui est déjà d’accord pour rejoindre le PSG. Il y a un accord contractuel de cinq ans qui est en place entre les deux parties, et maintenant il faut trouver un accord aussi entre les deux formations, sachant que Bournemouth réclamait autour de 75M€. Ils sont prêts à revoir un peu à la baisse, mais ils sont pas non plus prêts à diviser le prix par deux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut réussir à trouver un terrain d’entente. Toutes les parties dans ce dossier disent que ça va finir par se faire, mais pour l’instant c’est pas fait ».