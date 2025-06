Transfert à la Mbappé : La signature historique au PSG !

L'été dernier, Kylian Mbappé quittait libre le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Voilà que le scénario inverse s'est passé... chez les féminines. En effet, cadre de la Casa Blanca, Olga Carmona a choisi de s'engager avec la formation parisienne. Désormais au PSG, l'Espagnol entend marquer l'histoire comme elle l'a fait savoir.

Après s'être engagée avec le PSG, Olga Carmona a livré ses premiers mots pour les médias du club de la capitale. Et la néo-Parisienne arrive avec de grandes ambitions. « Je suis fière d'être ici. Je suis très heureuse de faire partie de ce grand club et je suis venu ici pour gagner. Je veux gagner beaucoup. Je suis heureuse d'être ici et j'espère pouvoir entrer dans l'histoire. Le Paris Saint-Germain est l'un des meilleurs clubs du monde. Personnellement, j'avais besoin d'un nouveau défi, de nouvelles ambitions et je savais que le PSG était intéressé par moi. J'ai décidé de venir à Paris, une nouvelle ville, une nouvelle langue, mais je suis sûr que je vais m'adapter rapidement et j'ai hâte de relever ce défi », a d'abord confié Carmona .

« Je suis impatiente de commencer cette nouvelle aventure à Paris »

Arrivée au PSG du Real Madrid, l'Espagnole a ensuite fait savoir : « Ce que je pense pouvoir apporter au vestiaire et sur le terrain ? Même si je suis une jeune joueuse, je pense que j'ai vécu des expériences très importantes, et je pense que je peux apporter cette expérience européenne que j'ai. Je suis impatiente de commencer cette nouvelle aventure à Paris. (...) Mes objectifs personnels sont de faire mieux que ce que j'ai fait dans le championnat espagnol. Et au niveau collectif, j'aimerais remporter le plus grand nombre de titres possible et bien figurer dans toutes les compétitions ».