Transfert à l’OM : La réponse présidentielle donnée à Pierre Ménès !

Alors que l’OM a officialisé l’arrivée du défenseur CJ Egan-Riley, certains affirmaient que le club marseillais aurait coiffé Strasbourg au poteau. Une information contredite par Pierre Ménès, qui affirme que le président strasbourgeois Marc Keller n’aurait jamais entendu parler du joueur.

«Des fausses informations sur le Racing»

Cependant, Pierre Ménès conteste cette version à propos de CJ Egan-Riley et Strasbourg. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club s’est exprimé pour Club 1906 : « Je ne lis quasiment que des fausses informations sur le Racing. Dont la plus grosse est celle d’Egan-Riley. J’ai posé trois ou quatre fois la question à Marc (Keller), et il m’a dit à chaque fois qu’il n’en avait jamais entendu parler. Alors soit Blue&Co fait son recrutement dans son coin et n’informe même pas le président du club, ce qui me paraît un peu étonnant, soit c’est faux. »