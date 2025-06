PSG : L'immense surprise pour le mercato de Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani ne devrait pas faire de vieux os au PSG cet été, car le club de la capitale souhaite se séparer de son attaquant. La Juventus semble en pole dans ce dossier, du fait du prêt du Français en seconde partie de saison. Toutefois, le buteur pourrait rejoindre une autre destination, puisque Chelsea serait également intéressé.

Chelsea est en embuscade

Le PSG serait lui plus partant pour un transfert sec, mais les négociations se poursuivraient entre les deux parties. Toutefois, la Juventus pourrait se faire doubler dans ce dossier. En effet, toujours selon le quotidien sportif, Chelsea se serait également positionné pour s’offrir Randal Kolo Muani et discuterait d’ailleurs déjà avec les dirigeants parisiens. Le Français fait des émules en Premier League, puisque Manchester United aurait également montré son intérêt, même s’il serait plutôt faible pour le moment. En tout cas, entre l’Angleterre et l’Italie, l’ancien Nantais va devoir prendre à 26 ans une décision capitale pour son avenir.