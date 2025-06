Une star débarque au PSG, le gros coup à 45M€ ?

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG a annoncé que la superstar du basket Kevin Durant était devenu actionnaire minoritaire du club de la capitale. Le joueur des Suns de Phoenix va aider Paris dans sa stratégie multisport et notamment le développement du basket. Un investissement conséquent pour l’ailier américain, qui aurait déboursé entre 40 et 45M€ pour acquérir des parts du champion de France.

Au fil des années, et notamment avec l’arrivée du Qatar, le PSG est devenu plus qu’un club de football. Paris est maintenant une marque et attire au-delà du ballon rond. Vendredi, le champion de France a par exemple annoncé l’arrivée du célèbre basketteur Kevin Durant comme actionnaire minoritaire. Ce dernier a exprimé sa joie pour le site officiel du PSG. « C'est un honneur de s'associer à QSI et d'être actionnaire du Paris Saint-Germain - un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce club a de grands projets et j'ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement avec QSI. »

Al-Khelaïfi voit grand avec Durant Outre Kevin Durant, c’est bien entendu Nasser Al-Khelaïfi qui s’est enthousiasmé de l’arrivée du basketteur. Le président du PSG imagine de grandes choses avec le joueur des Suns de Phoenix. « QSI est heureux d'accueillir Kevin Durant en tant qu'actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe. Nous cherchons continuellement à faire évoluer le Club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l'innovation et des perspectives internationales. Avec Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI. »