Cristiano Ronaldo avec Messi, il confirme un improbable défi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, la Coupe du monde des clubs a débuté aux Etats-Unis. A cette occasion, on retrouve quelques-uns des plus grands clubs d'Europe mais aussi d'autres clubs de partout ailleurs dans le monde, des Amériques en passant par la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud. Parmi les clubs participants, River Plate, en Argentine, a un moment pensé à Cristiano Ronaldo pour se renforcer.

Lors de cette Coupe du monde des clubs, c'est aussi l'occasion pour Lionel Messi de briller, lui qui joue à l'Inter Miami depuis 2023. L'Argentin s'est illustré en marquant face au FC Porto notamment. Avec Cristiano Ronaldo à River Plate, il aurait même pu retrouver un vieux rival dans cette compétition. Mais Marcelo Gallardo, l'entraîneur du club argentin, n'a pas réussi à convaincre le Portugais.

Cristiano Ronaldo approché pour rejoindre River Plate Joueur d'Al-Nassr en Arabie saoudite depuis 2023, Cristiano Ronaldo n'a pas la chance de disputer la Coupe du monde des clubs cette année. Pourtant il en a eu l'occasion d'après Marcelo Gallardo qui lui a fait une proposition il y a quelques mois. « Mi-mars, de manière informelle, par l'intermédiaire d'un ami commun, je lui ai dit : "J'ai une Coupe du Monde des Clubs qui approche, et pour un joueur comme toi, qui a marqué une époque… tu n'as pas l'intention d'y participer ?" Non seulement il s'est senti reconnu, mais il y a réfléchi, avant de me répondre : "Je dois me préparer pour la saison prochaine." » raconte l'ancien joueur du PSG d'après des propos rapportés par AS.