Transferts : Un attaquant plante l’OM pour rejoindre Messi ?

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Neal Maupay souhaite rester à l'OM la saison prochaine afin de disputer la Ligue des champions. Les ambitions de l'attaquant sont donc intactes malgré son faible temps de jeu sous les ordres de Roberto de Zerbi. Mais une donnée importante pourrait l'encourager à quitter Marseille pour l'Amérique du Sud.

Maupay a pris sa décision

Malgré sa situation critique, Maupay souhaite rester à l’OM selon les informations exclusives du 10Sport.com. « Je pense qu’on n’est pas là pour parler de contrat. Il faut demander aux personnes concernées. En ce qui me concerne, je suis très heureux ici. Et si tout va bien, je serai marseillais dans les prochains jours ou semaines. (…) Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s’est passé, les hauts et les bas, on a été deuxième toute l’année et on termine deuxième. L’objectif est rempli et c’est mérité » avait d’ailleurs confié le joueur.