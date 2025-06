PSG : Le Qatar veut quitter Paris, les responsables dévoilés !

Depuis plusieurs mois, le PSG est en négociations avec la mairie de Paris pour acquérir le Parc des Princes. Malheureusement, ces discussions n’ont pas abouti et le club de la capitale se rapproche donc d’un départ, soit à Poissy, soit à Massy. Une décision pas facile à prendre, mais qui a été poussée par le fonds d’investissement Arctos Partners.

C’est un débat qui agite beaucoup les supporters du PSG . Le club de la capitale peut-il quitter le mythique Parc des Princes ? Une possibilité qui devient de plus en plus crédible, car l’état-major parisien a annoncé dernièrement qu’il avait retenu deux villes pour son futur stade, Massy ou bien Poissy . Un choix forcé, car la mairie de Paris ne souhaite pas lui vendre l’enceinte de la porte de Saint-Cloud .

Mais au-delà du fait qu’il ne puisse pas acheter le Parc des Princes , le PSG aurait également été poussé à partir de son enceinte de toujours par Arctos Partners . C’est en tout cas l’information que révèle Le Parisien ce dimanche, qui affirme que le fonds d’investissement américain qui dispose de 12,5% du club de la capitale pencherait pour un déménagement, afin de construire un nouveau stade dernière génération et aussi rentable que ceux du Real Madrid , de Tottenham , du Bayern Munich et bientôt du Barça .

Plusieurs années encore à attendre

Le PSG a donc clairement l’ambition de quitter le Parc des Princes, mais cela ne devrait pas se faire tout de suite. En effet, le club de la capitale devrait prendre un certain temps afin de faire son choix final entre Massy et Poissy, et il faudra par la suite plusieurs années pour que ce nouvel écrin sorte de terre. Le champion de France envisage un projet XXL avec un stade de minimum 60 000 places ainsi que des boutiques, des restaurants et des cinémas. Le coût total de cette folie devrait dépasser les plusieurs centaines de millions d’euros.