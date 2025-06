Neymar : La rencontre surprise à l'hôtel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis son retour à Santos, Neymar espère toutefois retrouver la sélection prochainement afin de disputer une dernière Coupe du monde. C’est dans cette optique que Carlo Ancelotti a croisé l’ancien numéro 10 du PSG afin de s’entretenir avec lui dans un hôtel comme le raconte le nouveau sélectionneur de la Séleçao.

Reverra-t-on Neymar à une Coupe du monde ? La tendance n'est évidemment pas positive compte tenu de sa situation actuelle à Santos. Cependant, l'ancien joueur du PSG continue d'y croire et met d'ailleurs toutes ses chances de son côté. Absent du dernier rassemblement de la Seleçao, Neymar a pris soin d'être proche de la sélection comme le raconte Carlo Ancelotti.

Ancelotti raconte sa rencontre avec Neymar « Neymar est venu aujourd'hui (mercredi) à l'hôtel. On s'est salués, on l'a embrassé. Il est très proche de la sélection. Où peut-il jouer une fois qu'il sera en forme ? Neymar peut jouer partout sur le terrain. Si on devait l'imaginer dans le match d'aujourd'hui (face au Paraguay), ce serait la même position que Cunha : pas en attaquant de pointe, mais en numéro 10. À ce poste, il pourrait être très, très dangereux », racontait le sélectionneur brésilien en conférence de presse, avant de rappeler le vivier impressionnant qui est à sa disposition.