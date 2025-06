Le PSG reçoit une obligation à 115M€ !

Engagé dans la Coupe du monde des clubs, le PSG fait partie des grands favoris pour remporter la première édition de cette compétition. Un succès qui pourrait alors rapporter très gros au club de la capitale. En effet, le vainqueur recevra un chèque de 115M€. Forcément, cela va faire du bien aux finances parisiennes. Au point que le sacre devienne une priorité pour Luis Enrique et les joueurs du PSG ?

Et gagner cette compétition rapporterait alors 115M€ au PSG . De quoi faire dire à Alain Roche ce dimanche dans des propos accordés au JDD : « C’est capital pour le PSG de la remporter. N’oubliez pas que le président Nasser Al-Khelaïfi en personne a soutenu la création de cette compétition. Il ne cesse de répéter qu’elle est un objectif majeur. C’est une première et tout le monde a envie de la gagner. Tu te dis que c’est l’année ou jamais de réussir un quintuplé et d’entrer dans l’histoire du foot ».

« Je n’avais plus vu un tel niveau de jeu depuis le Barcelone de Guardiola »

« Si j’étais joueur, je me dépenserais à fond, sans penser à la suite. Je n’ai aucun doute sur leur motivation. C’est une équipe qui a le contrôle du ballon, fait courir les autres et gère au mieux les états physiques. Je n’avais plus vu un tel niveau de jeu depuis le Barcelone de Guardiola », a poursuivi Alain Roche. A voir maintenant si le PSG sera ou le non le premier vainqueur de cette Coupe du monde des clubs dont la finale se disputera le 13 juillet prochain.