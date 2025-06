PSG : Une folie est annoncée aux Etats-Unis

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La marque PSG est bien présente de l’autre côté de l’Atlantique. Comme l’indiquent plusieurs personnes sur place, le nombre de maillots parisiens a fortement augmenté. C’est le résultat de plusieurs années de collaboration avec des marques prestigieuses, comme Jordan. Et l’engouement devrait continuer à croître durant cette Coupe du monde des clubs.

Le PSG est omniprésent aux Etats-Unis

« On voit le PSG partout à New-York. On voit des maillots partout. C’est assez dingue l’engouement qu’il y a autour de ce PSG sans stars. C’est assez extraordinaire de voir ça à New York et dans toutes les villes américaines » a-t-il déclaré.