Adrien Rabiot : L’erreur fatale à 1,3M€ du PSG !

Adrien Rabiot a remporté son bras de fer juridique contre le PSG devant la Cour d’appel de Paris. Le club devra lui verser 1,3 million d’euros, après une erreur de procédure liée à sa mise à l’écart en 2019. Me Jean-Jacques Bertrand a d'ailleurs détaillé cette rupture abusive du contrat de Rabiot et la grosse erreur d’Antre Henrique.

«Tous les salariés en CDI doivent être licenciés après une convocation»

Interrogé par SoFoot, Me Jean-Jacques Bertrand, avocat en droit du sport ayant représenté Adrien Rabiot par le passé, détaille les circonstances dans lesquelles la rupture de contrat aurait dû se faire : « Tous les salariés en CDI doivent être licenciés après une convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement. Sinon, c’est une rupture sans cause réelle ni sérieuse et cela entraîne des indemnités. »